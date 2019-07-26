СМИ: Россия будет добиваться возвращения захваченного на Украине танкера

Россия намерена добиваться возвращения задержанного на Украине танкера Nika Spirit. Об этом РИА Новости сообщил источник в МИД РФ.

По его данным, для этого будут прилагаться все доступные правовые средства. При этом отмечается, что Nika Spirit — не первый захваченный корабль.

— У нас стоит на причале в Херсоне, не может выйти из порта танкер «Механик Погодин» уже почти целый год, — заявил собеседник агенства.

Он добавил, что и собственник судна тоже должен приложить усилия по решению ситуации.

Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области танкера РФ Nika Spirit. Украинская сторона заявила, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе.

В МИД РФ сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных ответных мер.

В свою очередь член Совета Федерации Владимир Джабаров указал на «абсолютную незаконность» действий украинских силовиков, которые рискуют значительно ухудшить отношения двух стран.

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