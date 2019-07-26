Старший механик задержанного на Украине танкера РФ рассказал о захвате судна

Старший механик задержанного в порту Измаил танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал, как произошел захват судна сотрудниками Службы безопасности Украины.

Моряк в первую очередь отметил, что силовики вели себя корректно, не высказывались грубо и не прибегали к насилию, а также говорили на русском языке.

По его словам, вопросы задавали обычные.

— Когда зашли на судно — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? — вспоминает Карпов.

Экипажу российского судна при этом разрешалось передвигаться достаточно свободно. Более того, после разговора сотрудники СБУ заявили, что у них нет претензий. В связи с данной, достаточно спокойной обстановкой морякам сначала показалось, что все происходящее — шутка украинских правоохранителей.

— Потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было, — рассказал механик в интервью РИА Новости.

Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, сообщила, что задержала в порту Измаил в Одесской области танкер РФ Nika Spirit. Украинская сторона заявила, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе.

В МИД РФ сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных ответных мер.

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