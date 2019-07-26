Сергей Безруков с женой впервые привели сына на съемочную площадку
Российский актер и режиссер Сергей Безруков опубликовал новый пост в Instagram, сообщив поклонникам о знаменательном событии в жизни своего с супругой Анной Матисон сына.
Знаменитость сообщил о том, что взял ребенка с собой на съемки. Сейчас Безруков снимается в фильме «Учености плоды», где играет одну из главных ролей.
— Степа побывал первый раз на съемочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась, — поделился радостью актер.
Поклонников не оставили равнодушными фотографии сына звезды, рожденного осенью прошлого года. Подписчики оставили под публикацией множество комментариев с комплиментами звездному отцу.
«Да, пора уже передавать актерское мастерство и ключи от кабинета!», — написал один из пользователей соцсети.
«Сынуля прелесть», — восхитилась поклонница актера.
«Сладенький малыш», — написала фанатка знаменитости.
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Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке!!!!) Впечатления незабываемые!!! Папина кепка из новой роли очень понравилась!!!!!! Пушгоры!!!Михайловское!!! Красотаааа.... И ещё раз напоминаю вчера и сегодня,Господа!!! Сегодня,Дорогие мои,Хоррошие... Ещё и сегодня мы приглашаем вас на онлайн показ «ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ» к юбилею Василия Макарыча Шукшина! На сайте Московского Губернского театра! Только два дня! Спешите видеть))))) Отдельно хочу сказать спасибо моей Анечке за организацию съёмок и монтаж телеверсии спектакля!!! Производство КИНОКОМПАНИИ Сергея Безрукова...Спасибо Сержу Отрепьеву и его прекрасной команде операторов,а так же звукорежиссёру Илье Муравьёву,графику Александру Прошину! . #энергичныелюди #шукшин #юбилей #караокеспектакль #караоке #отдыхдлявсейсемьи
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
Безруков женат на режиссере Анне Матисон. Помимо сына Степана у пары подрастает трехлетняя дочь Мария.
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