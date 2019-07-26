Идею присваивать врачам статус индивидуальных предпринимателей не поддержали в Госдуме
В Государственной думе не поддержали идею присваивать врачам статус индивидуальных предпринимателей. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
— Мы должны на самом деле создать такие условия в системе здравоохранения, которые реализует программа государственных гарантий для людей, чтобы в обществе было сформировано такое отношение, сознание, что это очень круто — работать именно в государственном здравоохранении, то, чего сегодня, к сожалению, нет, — уверен Говорин.
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс предложил присвоить статус индивидуальных предпринимателей врачам, чтобы у них появилась возможность зарабатывать больше за счет аренды кабинета.
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