Врачи остановили сердце пациентки для спасения ее жизни в Москве

Кардиохирурги из городской клинической больницы имени Вересаева на время остановили сердце пациентки для того, чтобы спасти ей жизнь, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения города Москвы.

Сообщается, что пациенткой, к которой применили экстренный метод, является москвичка 73 лет. Известно, что она пожаловалась медикам на боли в левой части груди и сильную одышку.

— Операционная бригада выполнила объемную многоступенчатую операцию — протезирование ветвей и ствола легочной артерии вместе с клапаном, а затем было проведено шунтирование суженной коронарной артерии. Хирургическое вмешательство проходило в условиях искусственного кровообращения и остановки сердца, — рассказали в пресс-службе.

Известно, что сердце пациентки работало с серьезными нарушениями и на пределе своих возможностей.

— Такая патология встречается крайне редко. Даже в крупных федеральных центрах такие операции проводятся нечасто. В нашей больнице такой случай встретился впервые, — рассказали медики.

Сообщается, что операция прошла хорошо, а в период восстановления пациентка чувствовала себя нормально. Сейчас она выписана и находится под амбулаторным наблюдением врачей.

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