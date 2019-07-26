«Черная пятница недвижимости»: как купить квартиру в Москве с большой скидкой

С 26 по 29 июля в России проходит акция «Черная пятница недвижимости». Это трехдневная онлайн-распродажа, во время которой можно покупать квартиры со скидками. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, насколько падают цены на квартиры в этот период, какие риски «Черная пятница недвижимости» таит для покупателей и является ли акция маркетинговым ходом.

Скидки

Клиенты могут выбрать и забронировать понравившейся вариант, зафиксировать свою скидку и заполнить форму с контактами. Забронированные лоты снимаются с продажи, пока покупатели окончательно не определятся. Далее с клиентом связывает менеджер, а в гарантийном письме, которое организаторы подписывают с каждым из участников акции, указаны цены на квартиры и размер скидки, которую предоставляет компания. Квартиры можно найти с дисконтом 10–15%. В прошлом году максимальная скидка составляла 42%, в этом году — 28%, сообщает портал refriday.ru.

Генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин объяснил, чем обусловлены скидки в этот период.

— Уровень скидок, предлагаемых застройщиками, действительно выше, чем даже при традиционной предновогодней распродаже. Такие выгодные условия в «Черную пятницу» связаны с фактором сезонности. Количество звонков, посещений офиса и сделок в июле-августе снижается из-за массовых отпусков. Поэтому застройщики и предлагают специальные условия, чтобы поддержать спрос, — отмечает Перлин.

Коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова сказала в беседе с «ВМ», что скидки на рынке новостроек сегодня уже не редкость, а норма, поэтому обычные акции часто не воспринимаются покупателями как возможность сэкономить.

— В обычной практике скидки действительно небольшие — 2–4%. При том, что за полугодие средние цены по рынку могут вырасти в такой же степени. Однако в отпускной сезон активность покупателей снижается, многие уезжают из города, и в этот период девелоперы готовы давать большие скидки, чтобы привлечь клиентов, — отметила Козлова.

Неликвид и подводные камни акции

Некоторые игроки рынка и потребители считают, что во время акции застройщики стараются продать неликвидную недвижимость.

Однако эксперты говорят, что неликвид не будет пользоваться спросом.

— Девелоперу нет смысла продавать в «Черную пятницу» исключительно неликвидные варианты. Любой покупатель может зайти на сайт застройщика, изучить планировки и цены квартир, не попавших под скидку. И если акционные квартиры будут проигрывать по своим характеристикам, то такие лоты вряд ли купят даже с огромным дисконтом. В «Черной пятнице» обычно представлены единичные лоты с типовыми планировками. Смысл акции в том, что это уникальное предложение и на один лот может выстроиться очередь из нескольких человек. То есть со скидкой реально купить ликвидный вариант, но для этого надо быть первым и не медлить с решением, — говорит Перлин.

Козлова указывает на то, что разница в ликвидности обуславливается размером скидки.

— Есть помещения, скажем, с видом на лесопарк, а есть — с обзором ближайшего корпуса. Но от этого квартира не перестает быть удобной для жизни, наверняка у нее найдутся свои плюсы. В «Черной пятнице» участвуют разные объекты, и разница в их ликвидности будет обуславливать только размер дисконта. В конце концов, не следует забывать, что большинство покупателей сегодня ориентируются на цену. И для кого-то вид из окна — это не столь важная характеристика, когда нужно расселить по отдельным комнатам троих детей.

Однако при оформлении покупки может возникнуть ряд проблем. Москвичка, которая участвовала в акции в прошлом году, рассказала «ВМ» на условиях анонимности, что скидка ее уменьшилась по ходу оформления договора.

— Изначально у меня была скидка 10%, я хотела купить квартиру в ипотеку, а пока ждала одобрение от банка, скидка сократилась до 5%. Кроме того, для бронирования надо сделать взнос, об этом сразу не предупреждают.

Цифры

Во время «Черной пятницы» в Москве в прошлом году было продано более 800 квартир и домов. Всего в распродаже участвовали 1942 объекта недвижимости. Общая сумма скидок достигла 3,9 млрд рублей. 45% предложений бронируются в первые часы акции.

История акции

Распродажу с 2015 года проводит Ассоциация профессионалов рынка недвижимости (REPA). Такие акции распространены в Европе, Америке или Австралии. Это способ продать больше квартир в низкий сезон. В России это летние месяцы. В акции участвуют проекты крупнейших застройщиков Москвы.

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