Что попробовать в день бургера: «ВМ» рассказывает о предложениях рестораторов

В субботу, 27 июля, в парке Горького отметят день бургера. Для гостей фестиваля на площадке будут работать 30 ресторанных шале, в которых можно будет попробовать бургеры от поваров таких ресторанов, как «Фарш», Steak it Easy, Black Star Burger, «Себби бургер», Burger Heroes, «Му-Му», «Клюшка», Zinger Grill, TGI Fridays, Prawns, MR BIG, «Фиш энд чипс», Firma Burger, «Годунов», и 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат Burger King, «Тако бой», BB&Burgers, «Бургерс Дэй», «Праймбиф Бар», «Лофт BBQ», Chiс’N’Go.

Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с крабом, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, трюфелем, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Специальные предложения от ресторанов и фуд-траков:

В день рождения бургера «SEBS ДЕПО» предложит скидку 20 процентов.

Попробовать вкусные бургеры от ресторана «Зингер Гриль» на Арбате, приготовленные на авторском гриле, можно будет со скидкой более чем 50 процентов.

Международная сеть американских ресторанов TGI Fridays в фестивальном ассортименте представит две новинки: бургер с котлетой Beyond Meat с чесночным соусом айоли. Beyond Meat — растительное мясо, по содержанию белка опережает даже обычное мясо — придется по вкусу всем равнодушным к мясу. Бургер с нежным стейком из лосося, обжаренными на огне креветками со знаменитой приправой из американского штата Луизиана — кейджин. Остроту кейджину придает смесь перцев, а аромат — травы и семена.

Будут представлены и бургеры с израильским колоритом: лафа веган бургер с фалафелем, соусом тхина и хумусом; также в авторской концепции невероятное сочетание сладкого брусничного джема, сочной говядины и острой пряной аджики, острого и сладкого, мраморной говядины и лукового джема.

Бургеры с мексиканским настроением — с перчиками халапеньо, соусом сальса, сыром чеддер — от «Такобой».

Городские бургерные BB&Burgers разрабатывают и готовят свои домашние соусы.

Проект «Рестамама» представит морской стрит-фуд с авторской едой, пропитанной духом Средиземноморья: бургеры с креветками, камчатским крабом. А также бургер MR BIG, в котором не бывает маленьких порций, что бы вы не взяли — порция будет огромной! Громадные бургеры, собственная коптильня и фермерское мясо!

Steak it easy — это демократичный проект про мясо, стейки и вино от братьев Васильчуков и самого известного мясника нашей столицы, австралийца Сэбби Кеньона. В рамках фестиваля для гостей приготовят хиты продаж по специальным ценам из мяса от лучших российских производителей. Гостей ждут сочный релиш-бургер, гранд-бургер с двумя котлетами, двойным сыром, карамелизованным луком и халапеньо, а также эксклюзивный для фестиваля бургер с котлетой из мраморной говядины и креветками.

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