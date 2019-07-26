Материалы об изобретении «Катюши» представили в Музее Победы
Музей Победы представил материалы об изобретении «Катюши». Выставка под названием «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу» открылась в культурном учреждении 26 июля. Об этом рассказали в пресс-службе музея.
Цикл временных экспозиций приурочили к первому присвоению звания Героя Социалистического Труда в годы Великой Отечественной войны.
— Правительство высоко оценило изобретение всемирно известной «Катюши» — ракетной установки залпового огня БМ-13, — рассказала куратор выставки Евгения Торговина.
На экспозиции можно будет увидеть около 10 раритетов из фондов музея, а также десятки связанных с разработкой «Катюши» документов и фотографий.
Посетить выставочный проект можно будет до 29 декабря.
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