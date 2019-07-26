Сексолог рассказал, как долго продлится брак Кузьмина и его молодой «музы»

Российский музыкант Владимир Кузьмин сделал заявление, что вновь женился — этот брак стал четвертым в его жизни. Артист признался, что новой возлюбленной является одна из его фанаток. Как стало известно, девушку зовут Светлана Карпухина, она на 37 лет младше артиста. Также он похвастался коллекцией своих гитар.

— Я готов с утра и до вечера играть на гитаре. Даже если у меня нет концертов. Бывает, даже не играю, а чищу гитары. Их у меня больше ста штук. Причем есть среди них и фаворитки. Ну это, впрочем, как и в жизни. Вот не так давно у меня вышел альбом «Вечные истории». Есть человек, который меня вдохновляет на творчество, моя муза. Ее имя я бы не хотел афишировать, — сказал Кузьмин.

«Вечерняя Москва» поговорила с сексологом-психотерапевтом, президентом организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов», преподавателем Института психотерапии имени Б.Д. Карвасарского Евгением Кульгавчуком о том, насколько долговечны такие браки с большой разницей в возрасте и что стороны ждут друг от друга в таких отношениях. По мнению врача, в отношениях «весна-осень» комплиментарно сходятся и удовлетворяются потребности обеих сторон. «Осенняя» сторона начинает чувствовать себя более молодой, и порой 60-летний мужчина может начинать себя ощущать 25-летним.

— Происходит своего рода подзаряжание «севших батареек», и в какой-то степени это можно рассматривать как процедуру омоложения. Творческие люди могут нуждаться в восхищении, почитании и топливе для достижения своих новых успехов на сцене. А «весенняя» сторона, как правило, восхищается талантом и этими успехами. Но при этом часто ищет и поддержки, стремится к материальным благам, потому что иногда этого не могут дать ровесники. В том же случае, если выбор есть и он сознательно отдается в пользу мужчин намного старше, то велика вероятность, что есть определенные сложности в восприятии мира мужчин и отношения строятся по типу «папа-дочь», — сказал Кульгавчук.

Такие отношения, как правило, недолговечны и больше похожи не на семью, а на яркий роман, который, впрочем, может сделать хоть на какое-то время более счастливыми обе стороны, убежден эксперт. Но только в том случае, если оба понимают, в какую игру они ввязываются, не наступят ли потом разочарование и боль от обманутых надежд.

— При большой разнице в возрасте повышается вероятность сексуальной дисгармонии, когда «осенняя» сторона не может соответствовать ожиданиям «весенней». Тем не менее тут многое зависит от половой конституции, и мужчина в пожилом возрасте может быть более потентен, чем другой, тридцатилетний. Бывают сложности, связанные с тем, что нет общего культурного пласта. В том случае, если интересы объединяются только вокруг творчества артиста, то этого порой со временем становится мало. У людей нет общего прошлого, общих воспоминаний, и эта пустота иногда становится явной, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Комментируя заявление Кузьмина о том, что у него больше ста гитар, на которых он порой не играет, а просто полирует их, эксперт сказал, что не видит в этом никаких странностей.

— Что касается хобби, то я, как психотерапевт, всячески это приветствую. Мы можем вспомнить, например, увлечения талантливого химика, выдающегося ученого Менделеева в изготовлении чемоданов. Если это приносит человеку умиротворение, счастье, радость и это никому не мешает, то почему бы и нет. Важен не процесс, а результат, — резюмировал специалист.

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