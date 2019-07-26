Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы
• 20:55 • 26 июля 2019
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На место обнаружения объекта были вызваны сотрудники МЧС
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
На стройплощадке, расположенной в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Уточняется, что снаряд калибра 177 был обнаружен на стройплощадке, расположенной на проспекте Маршала Жукова. На данный момент проводится проверка.
На место обнаружения объекта были вызваны сотрудники МЧС.
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