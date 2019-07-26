Движение в Тушинском тоннеле ограничат в ночь с 26 на 27 июля
В связи с проведением плановых ремонтных работ в ночь с 26 на 27 июля будет ограничено движение транспорта в Тушинском тоннеле. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице Центра организации дорожного движения в сети Twitter.
— Ночью с 1:30 до 5:00 из-за ремонтных работ будет закрыт для движения в сторону области Тушинский тоннель, — указано в сообщении в социальной сети.
Ночью (с 1:30 до 5 утра) из-за ремонтных работ будет закрыт для движения в сторону области Тушинский тоннель. Имейте в виду, планируя ночные поездки.— ЦОДД (@gucodd) 26 июля 2019 г.
В связи с временными ограничениями водителям рекомендовали заранее планировать свои поездки в ночные часы.
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