Московское «Динамо» впервые победило на новом стадионе
Столичный футбольный клуб «Динамо» одержал первую победу в официальном матче на обновленном стадионе. Знаковое событие для игроков и болельщиков «бело-голубых» состоялось 26 июля.
Московский коллектив в рамках третьего тура Чемпионата России встречался с «Уралом» из Екатеринбурга. На матче присутствовали более 12 тысяч зрителей.
Игра началась с минуты молчания в память о детях, погибших во время пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
За 90 минут противостояния «динамовцы» смогли отличиться дважды, в то время как «Урал» не отметился на «ВТБ-Арене» забитыми мячами. В составе хозяев мячи забили хавбек Артур Юсупов и форвард Кирилл Панченко. Второй по итогам встречи был признан лучшим игроком матча.
После победы «Динамо» поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «бело-голубые» проведут с одним из своих самым принципиальных соперников – московским «Спартаком». Столичное дерби пройдет 3 августа.
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