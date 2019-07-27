Врач сообщил, что страх перед стоматологом может быть полезен
Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, что страх перед посещением стоматолога может быть полезен.
— Польза страха. Успешно переживая ситуации, связанные с тревогой и страхом, вы повышаете свою толерантность к дискомфорту. Тревога и страх присутствуют в нашей жизни, они исполняют роль системы, сигнализирующей об опасности, — отметил медик.
Он добавил, что неконтролируемый страх стоматологических вмешательств можно назвать «фобическим тревожным расстройством», но такой диагноз может поставить только специалист. Признаки такой фобии — паника, страх и тревога, сообщает РИА Новости.
Никита Чернов посоветовал перед тем, как начать лечение зубов обсудить свои страхи с доктором, рассказать о своих переживаниях и поговорить о плане лечения. А чтобы снять стресс после визита к стоматологу следует прогуляться или почитать книгу.
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