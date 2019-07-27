Большинство немцев выступили за нормализацию отношений с Россией
• 08:59 • 27 июля 2019
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Более половины жителей Германии считают неверной политику Запада в отношении России
Фото: https://pixabay.com/
Большинство граждан Германии выступили за нормализацию отношений ФРГ и России. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Согласно опросу, 54 процента немцев из Западной Германии и 72 процента граждан из восточной части страны выступают за новое сближение с Россией. Примерно столько же людей считают неверной политику Запада в отношении России.
Автор статьи объяснил получившиеся результаты. По мнению Керстина Декера, жители Восточной Германии «лучше знакомы» с Россией. Также восточные немцы понимают, что внешнее давление Запада приводит к внутренней сплоченности.
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