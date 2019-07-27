Благоустройство Яблоневого сада завершится в ближайшее время

В рамках программы «Мой район» в Яблоневом саду в столичном районе Бирюлево Западное появились детские площадки, спортивная и прогулочная зоны. Все работы в сквере завершатся в ближайшее время. Об этом во время объезда территорий южного округа, на которых ведутся работы по благоустройству по программе «Мой район», 27 июля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для горожан в сквере уже обустроены беседки, качели, велосипедная дорожка и многое другое. Еще специалисты высадили деревья, уложили газон.

Несмотря на то что торжественного открытия объекта еще не было, москвичи с удовольствием оценивают обновленную территорию. К примеру, Анжела Васильева с маленьким Павлом катаются на велосипеде по новой велодорожке. Надежда Анисимова и Ирина Панфилова наслаждаются пешей прогулкой. А Андрей Рязанов с семьей отмечает своё 29-летие в одной из беседок. Пикник в такую солнечную погоду, признается москвич, лучше любого ресторана. К поздравлениям именинника присоединился и заммэра. На память о таком событии в семейном архиве теперь останется солнечная фотография.

Горожане отмечают, что тем, как преобразился сквер, они довольны.

— Очень нравится, как преобразилось это место, — рассказала местная жительница Надежда Анисимова. — Много развлечений для детей, для спортсменов тренажеры, удобные места для пикников.

Москвичка заметила, что теперь жителей волнует только один вопрос — установка шумозащитного экрана. Дело в том, что сквер расположился неподалеку от МКАД и близость с магистралью не идет на пользу этому месту.

— Наши специалисты сейчас как раз прорабатывают этот вопрос, — рассказал жителям Петр Бирюков. — Мы ищем оптимальный вариант решения проблемы, чтобы москвичам нравилось здесь отдыхать.

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