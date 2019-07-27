Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере
• 13:00 • 27 июля 2019
Поделиться:
0
doc76egr77oj3s1ddtrg4hq
Состояние здоровья российских граждан хорошее
Фото: Скриншот с видео на youtube/ Repostim
Посольство России в Тегеране сообщило, что дипломатам РФ удалось встретиться с российскими членами экипажа танкера, задержанного в Иране.
Уточняется, что состояние здоровья российских граждан хорошее. На данный момент они остаются на борту судна.
— Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину, — рассказала дипмиссия.
Также отмечается, что моряки имеют возможность связаться со своими близкими. Члены экипажа обеспечены всем необходимым, жалоб на условия нет, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что британский танкер был захвачен иранскими властями 19 июля в Ормузском проливе.
Читайте также: Более 20 туристов из Польши и Норвегии пострадали при ДТП с автобусом в Турции
12:5727 июля 2019
12:2227 июля 2019
12:2027 июля 2019
12:0827 июля 2019
11:5227 июля 2019
11:3827 июля 2019
11:2827 июля 2019
11:2527 июля 2019
11:0927 июля 2019
11:0727 июля 2019
10:1627 июля 2019
09:5327 июля 2019
09:1927 июля 2019
07:5127 июля 2019
07:3527 июля 2019
06:5327 июля 2019
06:2327 июля 2019
05:4627 июля 2019
04:5627 июля 2019
04:1827 июля 2019
03:5627 июля 2019
03:1527 июля 2019
00:4727 июля 2019
22:4326 июля 2019
22:2726 июля 2019
21:4426 июля 2019
21:3226 июля 2019
21:2626 июля 2019
21:0626 июля 2019
20:4226 июля 2019
20:3926 июля 2019
19:5026 июля 2019
19:4726 июля 2019
18:5226 июля 2019
18:2326 июля 2019
18:1526 июля 2019
18:0226 июля 2019
17:5326 июля 2019
17:4026 июля 2019
17:3126 июля 2019
16:5826 июля 2019
16:2926 июля 2019
16:2626 июля 2019
16:1926 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1126 июля 2019
15:5626 июля 2019
15:4926 июля 2019
15:4426 июля 2019
15:2826 июля 2019
15:2726 июля 2019
15:0126 июля 2019
14:5926 июля 2019
14:5826 июля 2019
14:3626 июля 2019
14:3226 июля 2019
14:1626 июля 2019
14:1326 июля 2019
14:0926 июля 2019
14:0626 июля 2019
13:5726 июля 2019
13:4026 июля 2019
13:2326 июля 2019
13:1826 июля 2019
13:0626 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5126 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:2926 июля 2019
12:2226 июля 2019