Россияне оказались на задержанном Ираном британском танкере
• 23:17 • 19 июля 2019
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Британский танкер был захвачен иранскими властями 19 июля в Ормузском проливе
Фото: Скриншот с видео на youtube/ Repostim
Граждане России находятся на танкере Stena Impero, который был захвачен в Ормузском проливе иранскими представителями Корпуса стражей исламской революции.
Представитель компании, которой принадлежит британское судно, рассказал, что количество россиян на танкере устанавливается.
Между тем источник сообщил, что танкер задержали, поскольку он загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения, сообщает агентство Fars.
Напомним, британский танкер был захвачен иранскими властями 19 июля в Ормузском проливе. На борту находятся 23 человека. В настоящее время сведений о пострадавших нет.
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