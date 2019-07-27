Филолог назвал причины неграмотности россиян

Названы самые популярные ошибки в русской речи. Лидером рейтинга является слово «звонит».

«Вечерняя Москва» решила разобраться в природе неграмотности: бывает ли она патологической и как повысить свой уровень владения родным языком. По мнению филолога-русиста, лексикографа, кандидата филологических наук, профессора МГУ Владимира Елистратова, главной причиной укоренившихся ошибок в речи является отсутствие рефлексии людей о том, что и как они говорят, а также повсеместное распространение гаджетов, из-за которых люди стали меньше читать и писать от руки.

— Вопрос не столько в том, как правильно говорить, а почему надо писать и произносить слова именно так. Я всегда студентам говорю, что надо думать, что ты говоришь. К сожалению, люди и некоторые мои студенты просто не задумываются, когда разговаривают, не проводят никаких аналогий, чтобы понять, как правильно говорить. В принципе, ничего страшного в том, чтобы сказать звОнит, нет. Думаю, скоро это будет узаконенной нормой, как для ударений с творогом и родами для слова кофе. Язык стоит перед таким выбором уже много лет, — сказал Елистратов.

По мнению специалиста, приехавшие в Москву из провинции люди реже нарушают правила русского языка, так как из-за стеснения они больше уделяют внимания тому, что и как они говорят.

— Относительно того, кто грамотный или неграмотный: да их нет, грамотных или неграмотных, есть просто те, кто вслушивается в то, что говорят и что происходит вокруг, и те, кто бесконечно играет во взрывание арбузов в мобильном телефоне, сидя в метро. И таких людей становится все больше, они говорят просто наобум. Что захотели, то и сказали. Волнуются об этом люди старшего возраста и, как ни странно, из провинции и национальных республик. Возможно, играет роль их неуверенность в том, насколько они хорошо знают язык, из-за чего больше уделяют внимания тому, что и как говорят, — подчеркнул профессор МГУ.

Можно списывать проблемы во владении языком на диагноз «дислексия», но в основном люди просто не запоминают речь, считает собеседник «ВМ». По его словам, они рассуждают так: есть компьютер, я в него всегда могу заглянуть, нет смысла запоминать правила, ударения и правописание.

— Это огромное цифровое пространство, которое всех засасывает и не дает быть собой. Это, конечно, ужасно. Поэтому вот такую короткую память я считаю бедой нашего времени. Студенты могут 6 раз слушать одну лекцию и все каждый раз как заново. Поэтому я всегда выделяют тех, кто приходит ко мне в аудиторию с тетрадями и карандашами, а не с ноутбуками. При письме от руки больше шансов запомнить. Это совсем разные люди, и победят те, кто будет с карандашами. Также, безусловно, уровень владения языком повышает регулярное чтение литературы, — подчеркнул кандидат филологических наук.

Язык и медицина — это вечные темы. Всех волнуют свое здоровье и родная речь, но при этом никто ничего не делает, чтобы их улучшить, считает Владимир Елистратов.

— Какой-то катастрофы я не вижу, так как есть люди, что придут нам на смену, у них горят глаза и им тревожно то, что происходит. А с творогАми и твОрогами пора кончать и заняться другими темами в проблемах развития языка. Например, кошмаром с перевода английских слов в русском. Также теряется языковое творчество, так как оно не нужно почти никому, — резюмировал специалист.

Читайте также: Тянуть за язык: что можно сказать о человеке по его речи