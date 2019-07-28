Звезда «Брестской крепости» погибла во время свадебного путешествия
• 00:16 • 28 июля 2019
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Актриса Вероника Никонова сыграла роль Аньки в фильме «Брестская крепость»
Фото: Кадр из фильма "Брестская крепость"
Актриса Вероника Никонова, исполнившая роль Аньки в фильме «Брестская крепость», погибла во время свадебного путешествия на Аляске.
Как рассказал муж Никоновой Петр Маркелов, девушка захлебнулась: из-за тяжелого рюкзака ее утянуло на дно во время перехода через реку Текланика. Несмотря на попытки откачать девушку, спасти ее не удалось.
Посольство Белоруссии в США занялось восстановлением документов, находившихся в рюкзаке, сообщает агентство «БелаПАН».
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