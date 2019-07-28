Космический грузовик Dragon привез на МКС еду и научные материалы
Космический грузовой корабль Dragon американской частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции вечером 27 июля.
Dragon доставил экипажу МКС порядка пяти тысяч фунтов (около 2,5 тонны) полезного груза: продовольствие, приборы и материалы для реализации научной программы станции.
Как отмечается на официальном сайте Национального аэрокосмического агентства США, это 18-й коммерческий полет к МКС по договору НАСА со SpaceX.
Ранее космический корабль «Союз МС-13» доставил на Международную космическую станцию новый экипаж: на МКС прибыли российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и итальянский астронавт Лука Пармитано.
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