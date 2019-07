Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).

Получившийся ролик британец опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. На видеозаписи хорошо видна станция и «Союз» за восемь минут до стыковки — в 1:40 по московскому времени.

Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!

Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD