Названы максимальные сроки ожидания приема врача в России
Сроки оказания медицинской помощи четко прописаны в программе госгарантий. Об этом напомнила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.
Так, прием педиатра, участкового врача-терапевта или врача общей практики не может превышать более 24 часов, а узких специалистов — более 14 дней. В течение 30 дней можно ожидать только плановую госпитализацию.
— Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тоже тридцать дней, а при онкологии также не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова, — уточнила Наталья Стадченко.
В случае если в поликлинике человеку сказали ждать дольше указанных сроков, медицинское учреждение нарушает его права на доступную помощь. Для решения данной проблему можно позвонить в страховую компанию, которая выдала полис ОМС. Страховой представитель организует прием у узкого специалиста в течение 14 календарных дней, передает «Российская газета».
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