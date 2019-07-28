Более 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
• 09:40 • 28 июля 2019
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По восемь задержек самолетов было отмечено в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: Никита Смирнов, "Вечерняя Москва"
По различным причинам в аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов. Соответствующая информация была получена с помощью сервиса «Яндекс.Расписания».
Самое большое количество соответствующих случаев было зафиксировано в аэропорту Домодедово. Аэровокзал отменил восемь рейсов, столько же было задержано. Также по восемь задержек самолетов было отмечено в аэропортах Внуково и Шереметьево.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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