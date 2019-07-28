Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке в Москве
• 12:30 • 28 июля 2019
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Снаряд был обнаружен во время проведения строительных работ
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
На строительной площадке, расположенной в столичном районе Хорошево-Мневники, был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Москве.
— На проспект Маршала Жукова, 18 выехали сотрудники МЧС, которые пытаются в настоящее время установить, что это за снаряд и несет ли он угрозу для окружающих, — проинформировали в ведомстве.
Снаряд был обнаружен во время проведения работ.
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