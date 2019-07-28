Вдова первого президента РФ установила именную лавочку рядом с Ельцин-центром

Рядом с Ельцин-центром в Екатеринбурге, на берегу реки Исети, вдова первого президента Российской Федерации Наина Ельцина установила именную мемориальную лавочку. На ней выгравирована надпись «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».

Ельцина отметила, что скамейка посвящена одному из важных разговоров женщины с супругом, который произошел у них в молодости.

Вдова первого президента рассказала о том, что после окончания института влюбленные разъехались по разным городам. Они сделали это для того, чтобы проверить свои чувства. Через год Ельцин и его будущая супруга встретились в Самаре.

— Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь, обнявшись, на лавочке. Там и признались в чувствах. Хочу, чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье, — говорит вдова первого президента в интервью телеканалу ЕТВ.

Напомним, что Борис и Наина Ельцины жили в браке на протяжении 50 лет.

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