Эксперт рассказала о тенденциях в сфере трудоустройства и образования

К лету работодатели на 12 процентов чаще стали искать сотрудников с минимальным опытом работы, выявил один из аналитических сервисов. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в Белгородской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего во втором квартале 2019 года работодатели искали официантов, мерчандайзеров и грузчиков. Резко вырос спрос на страховых агентов. Самой популярной вакансией с пометкой «без опыта работы» стали официанты.

Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова объяснила «Вечерней Москве», чем обусловлена такая статистика.

— В принципе, тенденция искать в том числе и людей с минимальным опытом работы очень понятная — демографическую яму никто не отменял. И какой-то тренд в эту сторону будет двигаться. Из-за этого, в частности, расширяется диапазон доступных вакансий. Раньше работодатели очень сурово ограничивали свои притязания по возрасту и очень прицельно искали соискателей. Теперь тех, кто готов учить и брать без опыта, стало больше. На каких-то позициях это выгоднее. Но я не сказала бы, что эта тенденция главенствует, говорить о каком-то кратном росте пока не приходится, — сказала Голованова.

По ее словам, все закономерно: работодатели, с одной стороны, хотят экономить на персонале, а с другой, тех же официантов предпочитают обучать с нуля под себя и брать людей вообще без опыта работы, в частности, негативного.

— Есть рестораны, которые не набирают людей с опытом работы принципиально. Существует множество нюансов в этой сфере, — пояснила эксперт.

На вопрос, будут ли в скором времени россияне предпочитать краткосрочные курсы по конкретным специальностям получению не всегда прикладного гуманитарного образования, эксперт ответила что уже есть сильный тренд на средне-специальное образование вместо высшего. К тому же курсы можно совмещать с работой.

— Я думаю, очень многие так и будут делать. По нашим исследованиям, все больше родителей говорят, что их дети будут получать не высшее образование, а средне-специальное. За последние 10 лет случился перелом в плане выбора осмысленного высшего образования. Обучение все больше становится платным, а когда нужно отдавать свои деньги, люди очень хорошо думают, стоит ли это того, — сказала собеседник «ВМ».

Нашу систему образования ждут глобальные перемены, без которых скачков в российской экономике не может случиться, считает Голованова.

— И начинаться этот процесс должен с детского сада. Если не начнутся комплексные перемены, то мы ничего не сможем глобально изменить на рынке труда. Хотя, надо отметить, что он у нас очень гибкий. Россияне умеют приспосабливаться, учиться и учить нужным навыкам. В стране достаточно развитая HR-сфера обучения персонала, — подчеркнула руководитель исследовательского центра Superjob.ru.

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Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

Мой старший сын на следующий год поступает. И я в думках. А вдруг на бюджет не пройдет? Вдруг платить?! Выросшие в СССР, мы так привыкли, что высшее образование бесплатное, что даже не задумываемся — а вот зачем оно? Я вспоминаю свое бесплатное студенчество и понимаю — мы не учились. Было много секса, алкоголя и художественной самодеятельности (далее…)

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