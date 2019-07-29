Умерла самая умная собака в мире
В американском городе Спартанбург (штат Южная Каролина) умерла бордер-колли Чейзер, которую считали самой умной собакой в мире.
Такого титула Чейзер удостоилась за то, что владелец Джон Пайли научил ее узнавать свыше тысячи различных слов. Метод тренировок был прост: хозяин показывал собаке некий предмет, повторял его название до 40 раз, затем прятал и давал команду найти предмет.
15-летняя Чейзер умерла от естественных причин, пережив своего хозяина почти на год: мистер Пайли скончался в 2018 году, пишет The Independent.
Ранее сообщалось, что в Виндзорском замке у королевы Великобритании Елизаветы II умерла любимая собака монаршей особы, последняя представительница породы вельш-корги пемброк при дворе.
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