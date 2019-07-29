Директор «Ленкома» назвал возможные сроки выписки Инны Чуриковой из больницы
Народная артистка СССР Инна Чурикова, госпитализированная после падения со сцены во время спектакля, может быть выписана уже 29 или 30 июля. Об этом рассказал директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.
— Она в хорошем настроении, позавчера мы общались, она в изумительный форме, просто надо немного привести себя в порядок. Сегодня-завтра должны ее уже выписать, — сообщил он.
Марк Варшавер также отметил, что Инна Чурикова находится в больнице не по причине плохого состояния, а для осмотра врачами. К началу сезона, который начнется с 3 сентября, она уже сможет выйти на сцену, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, актриса получила травму во время спектакля в столичном театре «Русская песня» 18 июля, после чего была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии.
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