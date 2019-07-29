Анита Цой выступила перед фанатами в инвалидной коляске
Российская певица Анита Цой выступила на фестивале «Жара» сидя в инвалидной коляске. Об этом узнали подписчики певицы из нового видео, которое она выставила в сторис в Instagram.
Несмотря на тяжелую травму, артистка мужественно справилась со всеми трудностями и поблагодарила своих поклонников за поддержку. Она сказала, что ей был оказан самый теплый прием.
— Подошел к концу четвертый фестиваль «Жара». Четыре дня музыки, феерического шоу и приключений на берегу Каспия, в гостеприимном Баку. Увожу с собой самые лучшие эмоции и воспоминания от встречи с коллегами и дорогим зрителем. Счастлива, что пела для вас, любимые. Всем мира, любви и до новых встреч! — обратилась к своим фанатам Цой.
Ранее стало известно о том, что певицу госпитализировали после того, как на фестивале «Жара» она споткнулась и ушибла ногу.
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