Соловьев назвал предложение Кухара «мечтами о новом Майдане»

Бывший шеф-редактор украинского Forbes Максим Кухар призвал Украину ввести войска в Россию. Об этом он написал в своем Facebook. Мужчина заявил, что подразделения украинской армии нужно срочно перебросить на границу с Россией для «поддержки новых демократических властей в РФ». Из его слов становится понятно, что украинские войска при этом нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории страны.

О том, возможен ли ввод украинских войск на территорию РФ, «Вечерней Москве» рассказал известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

— Да, я слышал про это. В таких случаях обычно говорят, что у человека просто «влажные сны». Мечтает о том, что сейчас, видимо, начнется очередной Майдан, а он объявит себя очередной Гуайдо и настоящим руководителем страны. Украина его признает первым и введет свою победоносную, правда неясно, над кем, армию для того, чтобы утвердить его власть. Ну пусть продолжает писать сценарии фантастических романов, это же просто ерунда, — заявил Соловьев.

С мнением журналиста согласился известный российский пранкер Лексус (настоящее имя - Алексей Столяров).



— Они же ничего не могут решить на Донбассе. Их армия так или иначе терпит поражения, так что о перебросе войск на границу им можно только мечтать. Во-вторых, я бы хотел вот этого бывшего шеф-редактора Forbes спросить: он сам то готов пойти призваться на военную службу? Если нет, то человек явно лицемер. А если готов - то душевнобольной, одно из двух. Готовы ли такие как он это сделать? Наверное, у радикальных ума хватит, но у властей Украины в настоящий момент все же есть здравое зерно. Я сомневаюсь, что американцы их поддержат, ибо они всячески не хотят ввязываться в войну. Поэтому они все это знают и никакого наступления не будет.



Ранее «ВМ» сообщила о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о реформировании СБУ.

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