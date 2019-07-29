Юго-Западный округ оказался самым востребованным среди инвесторов

Около 200 инвесторов с 22 по 28 июля участвовали в торгах по аренде недвижимости из имущественной казны Москвы. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

— В 20 таких аукционах приняли участие 188 инвесторов. Высокий интерес продолжают вызывать помещения площадью от 40 до 100 квадратных метров, которые находятся на первых и в подвальных этажах жилых домов, — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

По его словам, наиболее востребованной стала недвижимость на юго-западе столицы. На право аренды помещений в этом округе претендовали около 70 инвесторов.

Максимальное превышение стартовой цены наблюдалось на аукционах по аренде объекта на улице Винокурова, дом 7/5, корпус 3. В торгах за право аренды подвального помещения площадью 41 квадратный метр соревновались 28 инвесторов, которые увеличили стартовую цену в 741 раз — до 351 тысячи рублей.

Также популярным лотом стало помещение площадью 74 квадратных метров на улице Академика Волгина, дом 15, корпус 3. В торгах за право аренды участвовали 28 предпринимателей, которые во время торгов повысили стартовую цену до 2,6 миллиона рублей.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе на городских торгах отыграли четыре лота в юго-востоке Москвы — на них претендовали 50 инвесторов. Самым конкурентным из этих лотов стало помещение на проспекте Защитников Москвы, в доме 13. В торгах участвовали 23 инвестора, итоговая цена достигла 2,5 миллиона рублей. Всего с 22 по 28 июля через городские аукционы реализовали 41 лот, передает агентство «Москва».

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