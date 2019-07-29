Экологическая фотовыставка откроется на Гоголевском бульваре

Фотовыставка «Природа Москвы — территория для всех» откроется 30 июля на территории Гоголевского бульвара. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает официальный сайт мэра столицы.
Две сменные выставки увидят москвичи. Первая — «Природа эмоций» — посвящена особо охраняемым природным территориям столицы. До 14 сентября можно будет увидеть 20 авторских фотографий. В ходе открытия в 11:00 на экспозиции проведут мастер-класс по быстрому рисунку на экологическую тему. Участники получат экосувениры.
— Также в рамках выставки пройдет конкурс в «Инстаграме». Для участия необходимо выложить снимок, сделанный на природной территории столицы. Авторы самых интересных фотографий получат памятные экологические сувениры, — сообщается на сайте.
Вторая экспозиция — «Природа нас объединила» — откроется 15 сентября и будет работать до 31 октября. Она расскажет посетителям, что на природных территориях столицы любой найдет что-то интересное — от экскурсий до спортивных занятий.
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