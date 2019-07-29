Выставка фотографий группы «Битлз» пройдет в Москве
Выставка фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только» впервые пройдет в России с 19 сентября по 19 января. Она откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
Гарри Бенсон работал с группой «Битлз» с 1964 по 1966 год. Посетителям представят снимок ливерпульской четверки с великим боксером Мухаммедом Али. Также гости смогут увидеть изображение «Битва подушками», которое вошло в рейтинг 100 самых влиятельных фотографий по версии журнала Time.
На экспозиции представят снимки «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган и портрет выпрыгивающего из воды Арнольда Шварценеггера, передает «Интерфакс».
В рамках выставки пройдут авторская экскурсия, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.
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