Защита Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда о продлении ареста
Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда касательно продления его ареста. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.
— Апелляция подана, — заявил Доманский.
Жалобу подали через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд, сообщает РИА Новости.
Напомним: 19 июля арест Кириллу Вышинскому продлили до 16 сентября. Суд ответил отказом на просьбу защиты смягчить меру пресечения для журналиста, которого обвиняют в государственной измене.
Подобные действия осудили некоторые политики. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир назвал решение украинского суда «ужасным». Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова посчитала это «стыдом и позором».
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