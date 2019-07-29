Чучело гигантской рыбы появилось в Дарвиновском музее
Чучело гигантской рыбы арапаймы появится в Государственном Дарвиновском музеяе. смогут увидеть чучело гигантской пресноводной рыбы арапаймы с 30 июля по 25 августа 2019 г., сообщает пресс-служба музея.
Арапайма — хищная рыба, обитающая в водах Южной Америки. Она может достигать 3 метров в длину и весить до 200 килограммов. Это одна из самых крупных рыб мира, живущих в пресной воду. Она питается рыбами и иногда птицами и зверями. арапайма может легко пережить засуху: рыба способна дышать атмосферным воздухом благодаря ткани, расположенной в глотке и плавательном пузыре.
Такие особенности делают рыбу живым ископаемым. Однако сейчас ее популяция под угрозой из-за неконтролируемого вылова человеком.
Изготовить чучело арапаймы — задача не из легких.
— Чешуя имеет свойство при высыхании заворачиваться, а кости при перепадах влажности сильно деформируются, — говорится на официальном сайте музея.
Однако благодаря уникальной технологии, созданной работниками, многих сложностей удалось избежать.
Увидеть чучело рыбы можно до 25 августа на выставке «О рыбаках и рыбке».
Читайте также: Усадьбу Салтыковых в Москве отреставрируют