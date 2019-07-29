Директор детского лагеря Алексей Илюхин: Везде нарушения найти можно

— Какую роль в обеспечении безопасности играет персонал лагеря?

— К своей работе все должны подходить ответственно. Сотрудники строжайшим образом обязаны соблюдать правила дисциплины. Воспитатели постоянно присматривают за детьми. Плюс в моем лагере первые два дня дети передвигаются только вместе со взрослыми. Это необходимо, чтобы ребята изучили территорию, понимали, что и где находится.

— А помогают ли навести порядок установленные правила?

— Должны быть четко прописанные и однозначно понимаемые всем персоналом внутренние регламенты. Причем они должны затрагивать все аспекты работы лагеря, а не только действия при экстренной эвакуации. Один из основных документов — Единство педагогических требований. Он определяет общее отношение ко всему. Важно добиваться их четкого выполнения каждым работником.

Во время отдыха могут возникать разные ситуации. Когда каждый взрослый точно знает, как в них действовать, только тогда это работает. Конечно, у детей должна быть определенная свобода. Но это не означает, что взрослые должны ослабить контроль за ними.

— Что для вас главный приоритет при организации детского отдыха?

— Это безопасность и открытость миру. Необходим диалог со всеми государственными надзорными органами, с коллегами, родителями детей. В порядке должны быть эвакуационные выходы, огнетушители, гидранты. Все требования по пожарной безопасности должны неукоснительно исполняться. Только так можно обеспечить комфортный отдых.

— А если родители захотят посмотреть, как живет их ребенок? Это возможно?

— По правилам посторонние не должны жить на одной территории с детьми. Но если у родителей все-таки есть желание побыть с ребенком, мы рекомендуем снять жилье где-то рядом с лагерем. И видеться можно только в согласованное с руководством лагеря и вожатым время, чтобы не мешать общему воспитательному процессу.

— А в вашем лагере есть нарушения?

— По 117 нормам, регулирующим детский отдых, в каждом — маленький лагерь или большой — везде нарушения найти можно.

СПРАВКА

Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки детских лагерей по всей России. Поводом стала трагедия в Хабаровском крае, где в ночь на 23 июля случился пожар в палаточном лагере «Холдоми». В результате инцидента погибли четверо детей, девять человек получили травмы. Всего сгорело 20 из 26 палаток.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что погубило детей в лагере «Холдоми»

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

В детском лагере «Холдоми» случился страшный пожар: сгорели 20 из 26 палаток. Четверо детей погибли, еще 12 в больнице. У многих тяжелейшие ожоги. Главная версия — на обогреватель положили сушиться одежду. А она вспыхнула. Беда в том, что, как выяснилось, сами палатки были из горючих материалов. А расстояние между ними — минимальным. Поэтому лагерь выгорел почти полностью. Вместе с детьми (далее...)

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