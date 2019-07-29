Возбуждено уголовное дело по факту гибели экс-чемпиона России по кикбоксингу
Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в городском ГСУ СК РФ. Погибшим был бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко.
— В целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), — отмечается в сообщении.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего: проводятся судебно-медицинские экспертизы и допросы родственников, коллег и знакомых погибшего, пишет РИА Новости.
Напомним: о смерти бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге. Спортсмен скончался от огнестрельного ранения в голову. Стоит отметить, что ранее одной из основных версий следствия считался факт того, что мужчина свел счеты с жизнью.
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