Отправка тела боксера Дадашева задерживается из-за сложностей с документами
Отправка тела российского боксера Максима Дадашева в Россию задерживается на несколько дней. Причина заключается в сложностях с документами.
— Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами, — заявили в Федерации бокса России.
Ранее сообщалось, что тело могли отправить во вторник, сообщает ТАСС.
Напомним: о смерти Максима Дадашева стало известно 23 июля. Спортсмен скончался в США на 28-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Вдова боксера собирается судиться с рефери, который следил за последним боем покойного, и с Атлетической комиссией штата Мэриленд. По мнению женщины, поединок должен был закончиться раньше. Стоит отметить, что на организаторов встречи также собирается подать в суд Российская федерация бокса.
Читайте также: Американский боксер соберет тысячи долларов для фонда Максима Дадашева