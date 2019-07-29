Врач-иммунолог дал подробную инструкцию, как не заболеть летом
Москвичей предупредили о приближении ультраполярного похолодания. синоптики прогнозируют снижение температуры к середине недели до 5 градусов выше нуля. Как не заболеть из-за перепада температуры, разбирались корреспонденты сетевого издания «Вечерней Москвы».
Как не заболеть летом и чем опасна летняя простуда
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов дал подробную инструкцию, как уберечь себя и близких от болезни.
— Заболевание зависит от нескольких факторов: настроения, места вашей дислокации и от того, едите ли вы пищу, богатую витаминами. Летом с последними — раздолье. Наш организм реагирует адекватно, несмотря на серьезные перепады температуры, — отметил врач, призвав москвичей утром надевать легкую куртку.
По его словам, важно не допускать переохлаждения ног:
— В ногах много рецеторов, обувайте осенние закрытые туфли, ничего страшного. Не ходите по Москве босиком, как это сейчас модно. Если из носа потекло, выпейте анальгин с аспирином, согрейте ноги. Не направляйте кондиционер на какое-то одно место, чтобы вас не продуло, и не вскочил герпес. Не переедайте и не перепивайте в такие периоды, — сообщил Жемчугов.
Желающих согреваться несколькими чашками кофе медик также предостерег:
— Если человек себя излишне тонизирует, то наступит период упадка, не стоит злоупотреблять кофе, — подытожил иммунолог, призвав не нервничать из-за понижения температуры в регионе.
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