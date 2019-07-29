Депутат Госдумы оценил идею празднования в России Дня Победы во Второй мировой войне
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов оценил идею переименовать памятную дату «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» в День Победы во Второй мировой и сделать ее Днем воинской славы. С соответствующей инициативой ранее выступили депутаты Сахалинской областной думы.
— Нам важно, чтобы патриотизм воспитывался у молодого поколения во всех регионах России — от Калининграда до Сахалина, — заявил Красов.
Парламентарий добавил, что необходимо изучить данную поправку в закон. Ожидается, что решение по ней будет принято на осенней сессии.
Законопроект был внесен в Госдуму 29 июля. По мнению авторов, данное изменение поспособствует росту патриотизма в России. В пояснительной записке отмечается, что таким образом будет восстановлена историческая справедливость, а также дана «символическая гарантия суверенитета, территориальной целостности и неизменности границ России в данном регионе», пишет «Федеральное агентство новостей».
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