Цены на авиабилеты могут вырасти из-за введения системы видеонаблюдения в самолетах
Цены на билеты могут вырасти из-за установки камер видеонаблюдения в салонах самолетов. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.
Он отметил, что подобная система уже была организована в кабине экипажа — она позволяет наблюдать за пространством, находящимся перед кабиной. Установку же видеонаблюдения в салонах необходимо согласовывать с разработчиками воздушного судна. Однако данная инициатива будет стоить серьезных денег.
— Пока мы не подходили к практической реализации этого требования. Естественно, компании говорят, что это затратно. В любом случае в авиации за все платит пассажир. И в любом случае авиакомпании это переложат на стоимость авиабилета и за все заплатит пассажир, — приводит слова руководителя Росавиации агентство городских новостей «Москва».
Ранее Нерадько заявил, что Росавиация готова к переговорам с авиавластями Украины о возобновлении полетов между странами.
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