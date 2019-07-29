Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую область
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко посетит пострадавшую от подтоплений Иркутскую областью. Об этом сообщили в пресс-служба вице-премьера.
— В четверг, 1 августа, Виталий Мутко лично вылетит в пострадавшие районы Иркутской области, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, — отмечается в сообщении.
Мутко проверит, как восстанавливаются жилье и социальная инфраструктура, а также систему информирования жителей и работу оценочных комиссий. Кроме того, будет установлена правильность определения границ зон подтопления, в которых запрещено строительство домов, пишет РИА Новости.
Напомним: более тысячи человек были эвакуированы за минувшие сутки в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках. В воскресенье, 28 июля, из-за сильных дождей было затоплено шесть районов области. В зону подтопления попали 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.
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