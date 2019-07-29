Эксперты рассказали, как санкции изменили Россию за пять лет

Михаил Перельман, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова:

— Радикально изменились цены на импортные продукты — с введением санкций многие зарубежные поставщики не могут осуществлять торговые отношения с Россией, но есть и позитив. У нас значительно увеличился уровень производства, ведь люди больше не рассчитывают на импортные товары. Все поняли, что ставить нужно на внутренних производителей, развивая местную промышленность, — в том же столичном регионе все активнее развиваются молочные и животноводческие фермы, сельское хозяйство.

Елена Ведута, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики факультета Государственного управления МГУ:

— Глобальных изменений в столице я не заметила. Те продукты, которые мы получали раньше, никуда не исчезли, они по-прежнему продолжают поступать на прилавки. Но, конечно, санкции вносят свой вклад в рост цен — товары попадают в Москву обходными путями, с помощью множества посредников, и, разумеется, их стоимость становится выше.

Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации:

— Особого влияния на экономику России санкции не оказали. Теперь видим, что они возымели только точечное воздействие: на военную отрасль, появились сложности в добыче нефти и газа, что, впрочем, только сохраняет эти ресурсы для будущих поколений. Ну и еще один очевидный результат — некоторые наши чиновники лишились возможности выезжать за границу. Больше — ничего.

Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной Палаты РФ:

— Стала ощущаться блокировка инвестиций. Особенно это заметно в Москве, которая, как город-мегамиллионник, должна была послужить точкой, куда хлынет поток инвестиций и производства — но санкции блокируют этот поток, и огромный потенциал остается неиспользованным.

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