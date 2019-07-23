Эксперт оценил введение моратория на господдержку разработки нефтяных месторождений
Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев считает, что скорректированный порядок государственной поддержки позволит упорядочить систему выдачи льгот, что пойдет на пользу нефтяной отрасли, передает rueconomics.ru.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений. Такие меры необходимы для стимулирования развития отрасли.
В поручении отмечается необходимость разработки единых требований к экономическому обоснованию и порядку предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в России. Поручение должно быть исполнено до конца 2019 года, сообщает издание "Невские Новости".
Эксперт Андрей Гордеев считает инициативу верной, так как это поможет систематизировать процесс предоставления льготных условий. Как отметил эксперт, без льгот некоторые месторождения являются убыточными при текущих ценах на нефть.
— На льготы сегодня могут рассчитывать компании, претендующие на разработку месторождений в Арктике. Если мы не будем учитывать льготы, то рентабельность этих месторождений в лучшем случае возможна при ценах около 90-80 долларов за баррель, — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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