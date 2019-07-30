Жительница Индии родила ребенка с синдромом русалки
Жительница индийского округа Лакхимпур-Кхери, штата Уттар-Прадеш, родила малыша, страдающего сиреномелией — синдромом русалки. Ноги младенца были сросшиеся.
Ребенок умер в течение часа после рождения. Медики не определили, был ли это мальчик или девочка.
Такая аномалия встречается очень редко, известны лишь несколько случаев, когда дети-русалки прожили нескольких дней.
Роды женщины прошли нормально, и серьезное заболевание ребенка стало неожиданностью для врачей. Они рекомендовали немедленно перевести малыша в другую больницу, но он прожил менее часа, сообщает издание The Times of India.
В Индии последний случай рождения ребенка с сиреномелией был зафиксирован в 2018 году, малыш умер через несколько минут после появления на свет.
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