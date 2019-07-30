«Роскачество» назвало лучшие корма для щенят
Специалисты «Роскачества» представили результаты проверок сухого корма для щенков нескольких торговых марок из России, Канады и США. В новое исследование вошли пять торговых марок: Probalance, Go, Propac, Pedigree и Royal Canin.
Корм для щенков проверялся более чем по 200 показателям качества и безопасности, среди которых проверка на содержание красителей, консервантов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, витаминов и полезных элементов.
Эксперты выяснили, что торговые марки Royal Canin и Pedigree соответствуют повышенным требованиям «Роскачества». Сухой корм является безопасным и нетоксичным.
В торговых марках Probalance и Go обнаружили следы различных пестицидов. Они были зафиксированы в количествах, не превышающих законодательных норм. Эксперты «Роскачества» проверили корм на сбалансированность полезных элементов. У Probalance выявили повышенное количество белка. В торговой марке Go специалисты обнаружили недостаток важных для здоровья щенят аминокислот. Низкое количество этих веществ может задерживать рост и развитие щенков.
Эксперты проверили срок годности сухих кормов. Некоторые производители могут увеличивать срок за счет внедрения новых технологий и современных упаковочных материалов или добавления консервантов. Отклонения по этим показателям обнаружили в корме торговой марки Propac. Это свидетельствует о том, что продукцию данного производителя лучше приобретать как можно ближе к дате изготовления.
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