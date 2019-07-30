Два человека пострадали при аварии в ТиНАО
Во время аварии, произошедшей в Новомосковском округе столицы, пострадали два человека. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по столице.
— По адресу: улица Адмирала Корнилова, владение 1, произошло столкновение двух автомобилей, — проинформировали в ведомстве.
На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они занимаются установлением всех обстоятельств произошедшей аварии, передает агентство городских новостей «Москва».
В ГИБДД также опровергли ранее появившуюся информацию о том, что в результате ДТП в машине оказались зажаты люди. Как сообщили в ведомстве, проведение деблокации не потребовалось.
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