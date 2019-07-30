Медали детского Кубка России завоевали шахматисты из Москвы
• 13:26 • 30 июля 2019
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Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»
Юные москвичи стали обладателями трех медалей детского Кубка России по классическим шахматам «Умные дети — сильная Россия». В соревнованиях приняли участие более 200 человек из России, Латвии и Франции.
В группе мальчиков не старше 11 лет серебро получил Николай Аверин, среди девочек в этой же возрастной категории второе место заняла Ульяна Кусакина. Артем Князев получил бронзу среди юношей не старше 15 лет.
Сообщается, что по итогам прошедшего кубка воспитанникам Московского дворца пионеров на Воробьевых горах достались 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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