Яркие гроздья рябины

«Красною кистью рябина зажглась...» Эти цветаевские строчки сразу вспомнились, когда, гуляя в выходные по парку «Митино», увидела грозди ярко-рыжих ягод на фоне сочной зеленой листвы.

«Рябина созрела, вот и лето на исходе», — пронеслась в голове мысль. У меня рябина всегда ассоциируется с осенью. Может, потому что по дороге в школу мне часто встречались эти деревья, усыпанные спелыми ягодами.

Свою ноту в грустный мотив песни об уходящем лете добавило и резкое похолодание, внезапно наступившее после трех столь же неожиданно пришедших теплых дней.

А ведь и правда — не успели оглянуться, а уже август на пороге. И он тоже пролетит — не заметишь.

Хотя синоптики порадовали. Обещают, что, по крайней мере, две августовские недели будут вполне даже летними — не особо жаркими, но радующими вполне комфортной температурой и ясным безоблачным небом.

Так что долой грустные мысли! Будет еще тепло и на нашей улице! Жаль вот только, что арбузы на бахчах подмосковных дачников созреть не успеют. Теплолюбивые они. Не то что рябина.