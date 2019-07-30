Вышла серия «Смешариков», посвященная борьбе с лесными пожарами
Состоялась премьера новой серии «Смешариков», посвященная лесным пожарам. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Рики».
— Проект направлен на формирование у детской аудитории бережного отношения к природе, а также правильного поведения при лесных пожарах и их предотвращении, — отмечается в сообщении.
По мнению продюсера проекта «Смешарики» Юлии Николаевой, данная тема сейчас актуальна в связи с последними событиями.
— Мы верим, что персонажи сериала смогут повлиять на широкую семейную аудиторию, обращая внимание на безопасное поведение в лесу. Крайне важно с раннего возраста формировать правильное представление о том, как не стать причиной пожара, а если беда случилась, то каким инструкциям следовать, — рассказала она ТАСС.
Напомним: ранее был введен особый противопожарный режим на территории почти 50 регионов России. Кроме того, из-за лесных пожаров был установлен режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии.
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